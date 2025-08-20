Yeni Şafak
Başakşehir'de Universitatea Craiova hazırlıkları başladı

Başakşehir'de Universitatea Craiova hazırlıkları başladı

20:1520/08/2025, Çarşamba
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir sahasında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İstanbul Başakşehir, yarın sahasında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile yapacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.


Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.


Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.


Çalışmaya sakatlıkları bulunan Olivier Kemen ve Ömer Ali Şahiner katılmadı.


Universitatea Craiova maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli takım kampa girdi.





