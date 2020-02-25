UEFA AVRUPA LİGİ

Başakşehir'e İspanyol hakem

Medipol Başakşehir'in Portekiz'in Sporting takımıyla İstanbul'da yapacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.

Haber Merkezi AA
FIFA kokartlı hakem Lahoz

FIFA kokartlı hakem Lahoz

Başakşehir'in Portekiz'in Sporting CP takımıyla İstanbul'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçını Lahoz yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak.

Karşılaşmada dördüncü hakemlik görevini ise Jose Luis Munuera Montero üstlenecek.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır ve Sörloth'a...
    Kaydet
    Font

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.