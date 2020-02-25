Başakşehir'e İspanyol hakem

Başakşehir'in Portekiz'in Sporting CP takımıyla İstanbul'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçını Lahoz yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak.
Karşılaşmada dördüncü hakemlik görevini ise Jose Luis Munuera Montero üstlenecek.
⚽️ UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting CP ile oynayacağımız karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. 🇪🇸#IBFKvSPC pic.twitter.com/zw6EaNsIIS
⚽️ UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting CP ile oynayacağımız karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. 🇪🇸#IBFKvSPC pic.twitter.com/zw6EaNsIIS— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 25 Şubat 2020
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