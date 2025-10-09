Basketbol Süper Ligi’nde 3. hafta başlıyor: Basketbolda bu hafta hangi maçlar var? İşte tüm maçların gün ve saatleri

Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Fenerbahçe Beko ile Karşıyaka arasında oynanacak dev mücadele olacak. İki ekibin de sezona iyi başlaması nedeniyle bu karşılaşmanın büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Ayrıca Aliağa Petkimspor - Galatasaray maçı da Ege’de basketbol tutkunlarını salona çekecek.