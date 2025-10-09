Basketbol Süper Ligi’nde 3. hafta başlıyor: Basketbolda bu hafta hangi maçlar var? İşte tüm maçların gün ve saatleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 3. hafta, Beşiktaş GAİN–Onvo Büyükçekmece maçıyla başlıyor. Haftanın programında derbi niteliğinde karşılaşmalar dikkat çekiyor. İşte basketbolda haftanın maç programı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 3. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılışında Beşiktaş GAİN, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol’u ağırlayacak.Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.
Basketbolda Haftanın Maç Programı
19.00 Beşiktaş GAİN-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)
13.00 | Bahçeşehir Koleji - Mersinspor (Sinan Erdem Salonu)
15.30 | TOFAŞ - Türk Telekom (TOFAŞ Spor Salonu)
18.00 | Trabzonspor - Bursaspor Basketbol (Hayri Gür Salonu)
13.00 | Anadolu Efes - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
15.30 | Fenerbahçe Beko - Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
18.00 | Aliağa Petkimspor - Galatasaray MCT Technic (Enka Spor Salonu)
19.00 | Glint Manisa Basket - Esenler Erokspor (Muradiye Spor Salonu)
Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Fenerbahçe Beko ile Karşıyaka arasında oynanacak dev mücadele olacak. İki ekibin de sezona iyi başlaması nedeniyle bu karşılaşmanın büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Ayrıca Aliağa Petkimspor - Galatasaray maçı da Ege’de basketbol tutkunlarını salona çekecek.