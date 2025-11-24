Basketbol Süper Ligi’nde Merkezefendi’den kritik adım: Sezonun ilk deplasman galibiyeti geldi

Kazanılan bu önemli deplasman zaferinin ardından Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Zafer Aktaş yazılı bir açıklama yaptı. Aktaş, özellikle karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde oyunun kontrolünü tamamen ele aldıklarını vurguladı. Rakibin iç sahadaki güçlü direncine rağmen belirlenen taktik plana sadık kaldıklarını belirten tecrübeli teknik adam, Aliağa Petkimspor deplasmanının her zaman zorluğuna dikkat çekti ve kazanmanın önemini vurguladı. Bu galibiyet, takımın sezon hedeflerine ulaşması yolunda psikolojik bir eşiği atlamasını sağladı.

Başantrenör Zafer Aktaş, takımla ilgili hedefleri de açık yüreklilikle paylaştı. Aktaş, Merkezefendi Belediyesi Basket olarak bu sezon amaçlarının ligde orta sıralarda kalıcı olmak ve düşme hattından tamamen uzaklaşmak olduğunu ifade etti. Takımın kimliğini "düşmemeye oynayan bir ekip" olmaktan çıkarıp, daha yukarılara oynamayı hedefleyen bir yapıya dönüştürmek istediklerini belirtti. Bu vizyonu gerçekleştirmek için deplasman galibiyetlerinin şart olduğunu söyleyen Aktaş, atılan bu ilk adımın önemini bir kez daha altını çizdi. Başarılı çalıştırıcı, oyuncularını tebrik ederek milli maç arasından sonra aynı ciddiyetle çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.