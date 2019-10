Batuhan Akduman'dan dövüş yalanına tepki: 2. raundu göremeyecek

Sosyal medya, karma dövüş sporları turnuvasında Ermeni sporcu Rafael Abrahamyan'ın (29), bu alanda 3 kez dünya şampiyonu olan Türk dövüşçü Batuhan Akduman'ı (25) ringde boğmaya çalıştığı video haberiyle çalkalanmıştı. Görüntülerde Batuhan Akduman olduğu ileri sürülen sporcuyu maçı yöneten hakem adeta ölmekten kurtarmıştı.

Ermeni kafes sporcusu Rafael Abrahamyan'ın Türk dövüşçü Batuhan Akduman'ı boğmaya çalıştığı video-haber yalan çıktı.

"15 Aralık'ta gerçek Batuhan ile karşılaşacak"

Ermeni sporcunun ismini kullandığını ifade eden Batuhan Akduman, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Kendisine ulaştım ve karşıma çıkmazsa dünyaya rezil edeceğimi söyledim. 15 Aralık'ta gerçek Batuhan ile karşılaşacak. İkinci raundu göremeyecek" ifadelerini kullandı.