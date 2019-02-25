Batuhan Karadeniz Bandırmaspor'u sırtlıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Etimesgut Belediyespor’u 1-0 mağlup etti. Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü, 68. dakikada Batuhan Karadeniz kaydetti.

Devre arası transfer döneminin son gününde Balıkesir ekibine imza atan Batuhan, yeni takımıyla çıktığı 3 maçta 3 gole ulaşmış oldu.

27 yaşındaki futbolcu, Bandırmaspor formasıyla çıktığı ilk maçta oyuna sonradan girerek 2 gol atmış ve Kırklarelispor karşısında takımını galibiyete taşımıştı.

Bandırmaspor'lu Batuhan Karadeniz'in Etimesgut Belediyespor'a attığı gol#Bandırma #Bandırmaspor #TFF2Lig #EtimesgutBelediyespor #Pazartesi pic.twitter.com/HgKOricv19 — Bandırma Havadis (@HavadisRma) 25 Şubat 2019