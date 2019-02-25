2.LİG

Batuhan Karadeniz Bandırmaspor'u sırtlıyor

Devre arası transfer döneminin son gününde Bandırmaspor'a imza atan Batuhan Karadeniz, yeni takımıyla çıktığı 3 maçta 3 gol attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Batuhan Karadeniz 2. Lig'de attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı.

Batuhan Karadeniz 2. Lig'de attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Etimesgut Belediyespor’u 1-0 mağlup etti. Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü, 68. dakikada Batuhan Karadeniz kaydetti.

Devre arası transfer döneminin son gününde Balıkesir ekibine imza atan Batuhan, yeni takımıyla çıktığı 3 maçta 3 gole ulaşmış oldu.

  • 27 yaşındaki futbolcu, Bandırmaspor formasıyla çıktığı ilk maçta oyuna sonradan girerek 2 gol atmış ve Kırklarelispor karşısında takımını galibiyete taşımıştı.

Batuhan Karadeniz ilk maçında coştu
Batuhan Karadeniz ilk maçında coştu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 21. haftasında Bandırmaspor, sahasında Kırklarelispor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri yeni transfer Batuhan Karadeniz kaydetti. 4 dakikada 2 gol attı62. dakikada oyuna giren Batuhan, 66. ve 70. dakikalarda attığı gollerle Bandırmaspor'a galibiyeti getiren isim oldu. Bandırmaspor bu galibiyetle kümede kalma adına kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 18'e yükseltti.

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