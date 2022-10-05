Spor ÖZET | Bayern Münih - Viktoria Plzen 5-0 Rekor kırdılar
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ÖZET | Bayern Münih - Viktoria Plzen: 5-0 Rekor kırdılar

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Bayern Münih sahasında Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir rekor kırdı. Bayern Münih-Plzen maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayern Münih-Plzen maç özeti izle: Şampiyonlar Ligi maç özetleri
Bayern Münihli futbolcuların gol sevinçleri

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Bayern Münih sahasında Viktoria Plzen'i konuk etti. Mücadeleyi Bayern Münih 5-0 kazandı.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 7. ve 50. dakikalarda Leroy Sane, 13. dakikada Serge Gnabry, 21. dakikada Sadio Mane ve 59. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting attı.

Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı

Grubundaki üç maçını da kazanan Bayern Münih, puanını 9 yaparak liderliğini sürdürdü. Viktoria Plzen ise henüz puanla tanışamadı. Bu arada Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki yenilmezlik serisini 31 maça çıkararak rekor kırdı. Bavyera ekibi, 2012-2017 yıllarında 30 maç boyunca gruplarda kaybetmeyen Real Madrid'i geride bıraktı.

Bayern Münih-Plzen maç özeti izle


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