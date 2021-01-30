Beklenen buluşma: Nwakaeme Süper Kupa'yı Yusuf'a götürdü

Trabzon'da küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonucu kısmi beyin felci geçiren ve hastalığının ilerlemesiyle 3 yıldır yatağa bağlı olarak yaşayan Yusuf Şentürk'ün sadece Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin yer aldığı videolara tepki vermesi sosyal medyada gündem olmuştu.
Nwakaeme, Yusuf ile bir araya geldi. O anlar bordo-mavili kulüpten, "Canımız, ciğerimiz, kardeşimiz Yusuf.... Sen Nwakaeme’yle buluşmak istersin de o sana gelmez mi?" ifadeleriyle paylaşıldı.
Videoda yıldız futbolcunun, "Instgram’daki mesajlarını gördüm, hepinize teşekkür ediyorum. Takım ile kupayı kazanmak istediğimde kupayı Yusuf’a götürmek istediğimi ifade ettim. Bugün kazandık ve ona götürüyorum. Onun iyi bir zaman geçirip onu cesaretlendirip, sağlığına kavuşmasını dileyeceğim" mesajına yer verildi.
Canımız, ciğerimiz, kardeşimiz Yusuf.... Sen Nwakaeme’yle buluşmak istersin de o sana gelmez mi? 😘 pic.twitter.com/uYjDDCEURs
Canımız, ciğerimiz, kardeşimiz Yusuf.... Sen Nwakaeme’yle buluşmak istersin de o sana gelmez mi? 😘 pic.twitter.com/uYjDDCEURs— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 30, 2021