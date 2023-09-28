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Spor

Belhanda taburcu oldu

Adana Demirspor'un Beşiktaş ile oynadığı maçta takım arkadaşıyla çarpışarak sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Belhanda, bu sabah taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yıldız futbolcunun, yarın takımın antrenmanına katılacak.

15:28 . 28/09/2023 Perşembe
DHA
Belhanda'nın sakatlandığı pozisyon

Belhanda'nın sakatlandığı pozisyon

Süper Lig'de 3’üncü haftanın erteleme maçında dün Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 4-2 yendi. Maçta mavi-lacivertli ekibin ilk golünü atan Younes Belhanda, ilk yarıda takım arkadaşı M'Baye Niang ile çarpıştığı pozisyon sonrası kendini iyi hissetmediğini belirterek devre arasında oyundan alındı.


Sol gözünde hafif bir görme sıkıntısı yaşadığı öğrenilen Belhanda, geceyi kontrol amaçlı hastanede geçirdi. Bu sabah doktorların kontrolünün ardından durumunun iyi olduğu ve sağlığında kalıcı bir sıkıntı olmadığı görülen Faslı futbolcu, işlemlerin ardından taburcu edildi.


Evinde istirahate çekilen33 yaşındaki yıldızın yarın takımla birlikte antrenmana çıkacağı öğrenildi.







#Adana Demirspor
#Belhanda
#Beşiktaş
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