Belhanda taburcu oldu

Süper Lig'de 3’üncü haftanın erteleme maçında dün Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 4-2 yendi. Maçta mavi-lacivertli ekibin ilk golünü atan Younes Belhanda, ilk yarıda takım arkadaşı M'Baye Niang ile çarpıştığı pozisyon sonrası kendini iyi hissetmediğini belirterek devre arasında oyundan alındı.

Sol gözünde hafif bir görme sıkıntısı yaşadığı öğrenilen Belhanda, geceyi kontrol amaçlı hastanede geçirdi. Bu sabah doktorların kontrolünün ardından durumunun iyi olduğu ve sağlığında kalıcı bir sıkıntı olmadığı görülen Faslı futbolcu, işlemlerin ardından taburcu edildi.