Belhanda'dan sürpriz imza! 35 yaşında transfer oldu

15:5215/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Younes Belhanda, 4 sezon Galatasaray forması giymişti.
Bir dönem Galatasaray ve Adana Demirspor formaları da giyen Younes Belhanda, sürpriz bir transfere imza attı.

Katar ekibi Al-Sailiya, daha önce Türkiye'de Galatasaray ve Adana Demirspor formalarını da giyen 35 yaşındaki Faslı futbolcu Younes Belhanda'yı transfer etti.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, orta saha oyuncusunun takım formasıyla fotoğrafı ile "Hoş geldin Belhanda" mesajı yer aldı.

Belhanda, son olarak bir diğer Katar temsilcisi Al-Shamal'ın formasını giyiyordu.


