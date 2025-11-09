Benfica'da Rui Costa yeniden başkanlığa seçildi

Seçimden sonra yaptığı açıklamada, büyük bir sorumluluğu üstlenmekten onur duyduğunu belirten 53 yaşındaki Costa, "Buna layık olmak için elimden geleni yapacağım. Seçim sonuçları ve oy oranı beni gururlandırdı. Sorumluluk her geçen gün artıyor ve bu seçimde daha da arttı." diye konuştu.