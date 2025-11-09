Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Benfica'da Rui Costa yeniden başkanlığa seçildi

Benfica'da Rui Costa yeniden başkanlığa seçildi

13:209/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Rui Costa
Rui Costa

Portekiz'in Benfica Kulübünde yapılan seçimlerde Rui Costa yeniden başkanlığa getirildi.

Toplam 93 bin 81 üyenin oy kullandığı seçimlerde diğer aday Joao Noronha Lopes karşında oyların yüzde 65,9'unu alan Costa, ikinci kez başkan seçildi.


Seçimden sonra yaptığı açıklamada, büyük bir sorumluluğu üstlenmekten onur duyduğunu belirten 53 yaşındaki Costa, "Buna layık olmak için elimden geleni yapacağım. Seçim sonuçları ve oy oranı beni gururlandırdı. Sorumluluk her geçen gün artıyor ve bu seçimde daha da arttı." diye konuştu.


Teknik direktör Jose Mourinho ile henüz konuşmadığını belirten Costa, "İyi ki konuşmadım, konuşmuş olsaydım bu kötü bir işaret olurdu." ifadesini kullandı.

#rui costa
#benfica
#portekiz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut başvuru nasıl nereden yapılacak? 500 bin TOKİ konut başvurusu şartları ve ödeme planı detayları