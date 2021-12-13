Spor Ahmet Nur Çebinin hoca adayı belli oldu
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Ahmet Nur Çebi'nin hoca adayı belli oldu

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör kararı konusunda sona geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş ile çalışmak isterken, yönetim içerisinde yabancı hoca ısrarı sürüyor. Çebi bu sabah Güneş ile öğleden sonra da yönetimle görüşecek. Daha önce siyah-beyazlı takımda görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşamıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneşi istiyor
Beşiktaş'ın ligde 24 puanı bulunuyor.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yerli ve yabancı adaylarla ilgili karar aşamasına geldi. İlk olarak Alman Daniel Farke ile temas kuran ancak “hayır” cevabı alan yönetim, diğer adaylarla da bir kaç gün içinde görüşmeleri sonuçlandırmak istiyor.

Derbiye yeni hoca

Yeni teknik direktörünü Fenerbahçe derbisine mutlaka yetiştirmek isteyen yönetimin yerli adayları hala Şenol Güneş, Okan Buruk ve Rıza Çalımbay. Yabancı olarak da seçenekler Portekizli Bruno Pinherio ve Rus Stanislav Çerçesov olarak belirlenmiş durumda. Pinhero’nun Estoril ile sözleşmesi sürerken Çerçesov ise Rusya Milli Takımı’ndan sonra takım çalıştırmadı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'i istiyor

Teknik direktör sorununu çözmek isteyen Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Şenol Güneş ile çalışmak istediği öğrenildi. İkilinin iyi bir dostluğunun olması bu ihtimali güçlendirirken, yönetimi çerisinde yabancı teknik adam konusunda ise ısrarlar devam ediyor. Çebi’nin bu sabah Güneş ile bir araya geleceği, öğleden ise yönetim kurulu ile görüşerek teknik direktör konusunda karar verileceği öğrenildi.

  • Öte yandan Rıza Çalımbay’ın Sivasspor’da aktif olarak görevde olması ve iki kulübün ilişiklerinin zedelenmesi için yönetim ağırdan alıyor. Şu an boşta olan Okan Buruk’un ise Beşiktaş’tan gelecek teklife “Evet” diyeceği öne sürülüyor.

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