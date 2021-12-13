Ahmet Nur Çebi'nin hoca adayı belli oldu

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yerli ve yabancı adaylarla ilgili karar aşamasına geldi. İlk olarak Alman Daniel Farke ile temas kuran ancak “hayır” cevabı alan yönetim, diğer adaylarla da bir kaç gün içinde görüşmeleri sonuçlandırmak istiyor.

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Yeni teknik direktörünü Fenerbahçe derbisine mutlaka yetiştirmek isteyen yönetimin yerli adayları hala Şenol Güneş, Okan Buruk ve Rıza Çalımbay. Yabancı olarak da seçenekler Portekizli Bruno Pinherio ve Rus Stanislav Çerçesov olarak belirlenmiş durumda. Pinhero’nun Estoril ile sözleşmesi sürerken Çerçesov ise Rusya Milli Takımı’ndan sonra takım çalıştırmadı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'i istiyor

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Teknik direktör sorununu çözmek isteyen Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Şenol Güneş ile çalışmak istediği öğrenildi. İkilinin iyi bir dostluğunun olması bu ihtimali güçlendirirken, yönetimi çerisinde yabancı teknik adam konusunda ise ısrarlar devam ediyor. Çebi’nin bu sabah Güneş ile bir araya geleceği, öğleden ise yönetim kurulu ile görüşerek teknik direktör konusunda karar verileceği öğrenildi.

Öte yandan Rıza Çalımbay’ın Sivasspor’da aktif olarak görevde olması ve iki kulübün ilişiklerinin zedelenmesi için yönetim ağırdan alıyor. Şu an boşta olan Okan Buruk’un ise Beşiktaş’tan gelecek teklife “Evet” diyeceği öne sürülüyor.

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A Milli Futbol Takımı'nın eski hocası Şenol Güneş'in adı son günlerde Fenerbahçe ile anılıyordu. Tecrübeli hoca yaptığı açıklamayla, bu iddialara son noktayı koydu. — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 9, 2021



