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Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden Valerien Ismael itirafı Pek alışık olmadığımız bir hoca türü
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael itirafı: Pek alışık olmadığımız bir hoca türü

Mersin Beşiktaşlılar Derneği'nin 30'uncu kuruluş yıl dönümü nedeni ile kente gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Çebi, "Valerien Ismael diye bir hoca getirdik. Gelirken çalışan arkadaşlarla konuştum. Sabahın 5.30-06.00'sında işbaşı yapan, pek alışık olmadığımız bir hoca türü. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ya futbolcular patlayacak ya da kupalara doğru yelken açacağız" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden Valerien Ismael itirafı: Pek alışık olmadığımız bir hoca türü
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Valerien Ismael

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mersin Beşiktaşlılar Derneği'nin 30'uncu kuruluş yıldönümü balosuna katıldı. Çebi, Beşiktaşlılığın bir duruş, bir tarz olduğunu ifade ederek, "Bu tavır ve duruşumuz Türkiye'de son derece önemli bir yer almıştır. Siyasete çok fazla bulaşmayız ama siyasilerimize değer veririz. Bilime çok fazla bulaşmayız ama iyi bilim insanlarına değer veririz. İyi belediye başkanlarına Fenerbahçeli olsalar dahi değer veririz. Bizim için önemlidirler. Beşiktaş'ın gerçekten halk yüzü, vicdanlı yüzü, milliyetçi, demokrat yüzü var. Yani her türlü temiz yüz bizde var" diye konuştu.

"Pek alışık olmadığımız bir hoca türü"

Takımın, futbolcuların çok iyi futbol oynadığını vurgulayan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Yeni hocamız geldi. Yeni hoca seçimi çok zor oldu. 2 ay kalmıştı. Seçelim, seçmeyelim, yapalım, yapmayalım diyorduk çünkü kongre de yaklaşmıştı. Maalesef 2 çok değerli Beşiktaşlı hocamızın, takıma zarar vermemek adına yapmış oldukları fedakarlıklar sonucu değişim oldu. Sergen hocamız kupalarımızın sahibiydi. Sonra alt yapımızdan çok kıymetli bir hocamızı getirdik. O hocamızda yükü bu kadar çekebildi, daha fazlasını arzu ettik ama yaşadığı, duyduğu şeyler kendisini biraz yıprattı. Özellikle bazı Beşiktaşlılar var. Sadece kazandığın gün sizi alkışlıyor ve hocanızı göklere çıkartıyor. Bir gün sonra aynı kişi aynı hocayı yerin altına alabiliyor. Böyle Beşiktaşlılar bu camiaya çok şey vermez. Varlar, bizim parçamızdır, bir tarafa da onları koymayacağız. Onların etkilediği hocamızın bırakması sonucunda şu anda Valerien Ismael diye bir hoca getirdik. Gelirken çalışan arkadaşlarla konuştum. Sabahın 5.30-06.00'sında işbaşı yapan, pek alışık olmadığımız bir hoca türü. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ya futbolcular patlayacak yada kupalara doğru yelken açacağız."

Terminatör gibi Beşiktaş
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Terminatör gibi Beşiktaş

Ismael: "Siyah-beyazı kanımızda hissediyoruz"
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Ismael: "Siyah-beyazı kanımızda hissediyoruz"

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