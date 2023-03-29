Beşiktaş cesur oynayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularını motive ediyor. Milli takımlara giden oyunculardan yoksun olan takımda, kalan oyuncular ilk 11'de yer bulabilmek için idmanlarda canla başla mücadele ediyor.

Önceki gün Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında alınan skordan ve ortaya konulan oyundan memnun olmayan deneyimli teknik adam oyuncularına hem sert uyarılarda bulunurken hem de onlara cesaret yüklüyor. Ligdeki sıralama açısından çok önemli bir derbiye çıkacaklarını takıma anlatan Güneş'in, "Şayet Kadıköy'de kazanmak istiyorsak öncelikle cesaretli olmalıyız. Kendi oyunumuzu ve kazanma felsefemizi çekinmeden ortaya koymalıyız. Seyirci baskısı olacak. Ancak biz de tecrübemizle bu baskıyı kırabiliriz" dediği öğrenildi.