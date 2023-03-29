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Spor

Beşiktaş cesur oynayacak

Pazar günü Fenerbahçe ile kritik bir derbiye çıkacak olan Beşiktaş, adeta terapiye alındı. Teknik direktör Şenol Güneş, futbolculardan, Kadıköy deplasmanında cesur bir şekilde kendi oyunlarını yansıtmalarını istiyor.

Haber Merkezi
11:01 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor

Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularını motive ediyor. Milli takımlara giden oyunculardan yoksun olan takımda, kalan oyuncular ilk 11'de yer bulabilmek için idmanlarda canla başla mücadele ediyor.


Sert uyarılarda bulundu

Önceki gün Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında alınan skordan ve ortaya konulan oyundan memnun olmayan deneyimli teknik adam oyuncularına hem sert uyarılarda bulunurken hem de onlara cesaret yüklüyor. Ligdeki sıralama açısından çok önemli bir derbiye çıkacaklarını takıma anlatan Güneş'in, "Şayet Kadıköy'de kazanmak istiyorsak öncelikle cesaretli olmalıyız. Kendi oyunumuzu ve kazanma felsefemizi çekinmeden ortaya koymalıyız. Seyirci baskısı olacak. Ancak biz de tecrübemizle bu baskıyı kırabiliriz" dediği öğrenildi.


İlk gol vurgusu

Özellikle hücum oyuncularını motive eden Güneş'in, Fenerbahçe'nin savunma zaaflarından faydalanmak istediği ifade edildi. Kadıköy'de ilk golün çok önemli olduğunu oyuncularına anlatan deneyimli çalıştırıcının, bu sayede rakibin strese gireceğini ve tribün baskısıyla birlikte oyundan kopacağını düşünüyor.





#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Fenerbahçe
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