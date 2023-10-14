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Spor

Beşiktaş'a Bailly'den kötü haber

Siyah-beyazlılar, sakatlanan Eric Bailly'in kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

11:40 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş, İstanbulspor maçında sakatlanan Eric Bailly'in sağlık durumunu hakkında bilgilendirme yaptı.


Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Eric Bailly’in yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda (rhomboid maj) spazm ve sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Eric Bailly’in tedavisine sağlık ekiplerimizce devam edilmektedir"


Fildişi Sahilli futbolcu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.


Eric Bailly bu sezon siyah-beyazlı formayla toplamda 4 maça çıktı.





#Beşiktaş
#Eric Bailly
#Sakatlık
2 saat önce
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