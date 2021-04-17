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​Beşiktaş evinde kayıp

Beşiktaş evinde kayıp

Şampiyonluğa koşan Beşiktaş’ı Ankaragücü durdurdu. Kulusic’in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrılarak zirve yarışında yara aldı. Beşiktaş bir penaltıdan da yararlanamadı. 2-0’dan geri dönen Başkent ekibi, Paintsil’in penaltıdan attığı gollerle zorlu maçtan çok kritik 1 puan çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Beşiktaş evinde kayıp
​Kendi sahasında Ankaragücü’nü ağırlayan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda 2 puan daha bıraktı. Siyah- Beyazlılar Ankara temsilcisiyle 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig’in 35. haftasında lider Beşiktaş kendi sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Siyah-beyazlı takım konuk ekipten Kulusic’in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçerken, Ankaragücü’nün gollerini ise kendisinin düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıları atan Paintsil’den geldi. Beşiktaş, maçın başında N’Koudou’nun ayağından bir de penaltı kaçırdı.

  • 1. dakikada sağdan ceza sahasına giren Rosier’in pasında Oğuzhan, Badji’nin müdahalesi ile yerde kalınca hakem Halis Özkahya, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. 5. dakikada penaltıyı kullanan N’Koudou’nun vuruşunu kaleci Korcan kurtardı. 45+4’de Ghezzal’ın ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşta top, Kulusic’e çarparak ağlarla buluştu: 1-0. 52. dakikada Rosier’in sağdan ortasında, topu uzaklaştırmak isteyen Kulusic’in ters kafa vuruşu kaleye yönelince Korcan’ın yanından ağlarla buluştu: 2-0. 62’de İbrahim’in üst üste iki vuruşu önce Vida’dan döndü sonra kornere çıktı.

64. dakikada Paintsil ceza sahasına girerken Welinton’un müdahelesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 65’de penaltıyı kullanan Paintsil, kaleci Ersin ile topu ayrı köşelere yolladı: 2-1. 90+1’de sağdan ceza sahasına giren Paintsil Gökhan Töre’nin müdahalesiyle yerde kalında hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+3’de yine penaltıyı kullanan Paintsil topu ve kaleci Ersin’i ayrı köşelere gönderdi: 2-2.

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