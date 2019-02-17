Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'in 23 ve 24. haftasının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak.
Süper Lig'de 23 ve 24. haftanın programları şöyle;
- 23. HAFTA PROGRAMI
- 22 Şubat Cuma
- 20.30 Göztepe-Trabzonspor
- 20.30 Çaykur Rizespor-Evkur yeni Malatyaspor
- 23 Şubat Cumartesi
- 13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor
- 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa
- 19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor
- 24 Şubat Pazar
- 13.30 Ankaragücü-BB Erzurumspor
- 16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
- 19.00 Galatasaray-Akhisarspor
- 25 Şubat Pazartesi
- 21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
- 24. HAFTA PROGRAMI
- 1 Mart Cuma
- 20.30 Antalyaspor-Ankaragücü
- 2 Mart Cumartesi
- 16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor
- 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş
- 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
- 3 Mart Pazar
- 13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe
- 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
- 19.00 BB Erzurumspor-Galatasaray
- 4 Mart Pazartesi
- 20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
- 20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig 23 ve 24. hafta programı açıklandı
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Spor Toto Süper Lig 23 ve 24. hafta programı açıklandı
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