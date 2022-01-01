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Beşiktaş Jorge Jesus ile görüştü: İstediği maaş ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve geçici süreliğine Önder Karaveli ile devam etme kararı alan Beşiktaş'ta, yeni hoca arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 67 yaşındaki Portekizli hoca Jorge Jesus ile görüştüğü iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş, Fenerbahçenin de istediği Jorge Jesus ile görüştü: İstediği maaş ortaya çıktı
Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe de Jesus'un peşinde

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan fakat bu sezon istenilen sonuçların alınamamasının ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, yeni hoca arayışları devam ediyor. Sadece siyah-beyazlı takım değil aynı zamanda sezona Vitor Pereira ile başlayan ve 17. haftada Portekizli hoca ile yollarını ayıran Fenerbahçe de yeni teknik direktör arıyor.

Beşiktaş Jorge Jesus'tan vazgeçti

Spor Arena'da yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Portekizli hoca Jorge Jesus ile iletişime geçti. 67 yaşındaki hocanın, yardımcılarıyla birlikte 10 milyon euro talep etmesi sonrasında siyah-beyazlılar geri adım attı. Daha önce hem ülke basınında hem de Portekiz basınında, tecrübeli hocayla Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği ve teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

  • Jorge Jesus'tan vazgeçen Beşiktaş, rotasını alternatif isimlere çevirdi. Siyah-beyazlılar Daniel Farke, Hannes Wolf, Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş'e yöneldi.

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