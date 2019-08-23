Beşiktaş-Göztepe: 3-0

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivaspor'a mağlup olan Beşiktaş, İkinci haftanın açılış maçında Vodafone Park'ta konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Mücadeleden dakikalar;

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 6. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Ljajic'in pasında rakibinden kurtulduktan sonra topu kontrol eden Güven Yalçın'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, top üst direğe çarparak auta çıktı.

Beşiktaş, 42. dakikada bir kez daha direğe takıldı. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından çektiği şutta, üst direkten dönen topu kaleci Beto kontrol etti.

GOL!

Göztepe kalesini ablukaya alan Beşiktaş aradığı golü 45+2'de buldu. Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, ceza sahasına girdikten sonra pasını kale sahası önüne çıkardı. Güven Yalçın'ın dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0.

GOL!

Beşiktaş ikinci yarıya golle başladı. 54. dakikada Caner Erkin'in orta şut karşımı vuruşunda direğe çarpan top ağlarda buluştu: 2-0.

GOL!

Vodafone Park'ta seyircisinin müthiş desteğiyle coşan Beşiktaş, 59. dakikada Adem Ljajic'in golüyle farkı üçe çıkarttı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde bölümünde başka gol olmayınca Beşiktaş, konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini sahasında elde etti.

Nkoudou ilk maçına çıktı

Beşiktaş’ın yeni transferi Kevin Nkoudou, ayağının tozuyla siyah-beyazlı formayı giydi. Beşiktaş Yönetimi’nin hafta içinde Premier Lig ekibi Tottenham’dan transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcu, dün sağlık kontrolünden geçip imzayı attı, bugün de maça çıktı. Göztepe karşılaşmasının 61. dakikasında bir başka yeni transfer Tyler Boyd’un yerine oyuna dahil olan Kamerun asıllı Fransız futbolcu, tribünleri de coşturdu. Nkoudou’nun ayağına her top geldiğinde Beşiktaş taraftarı genç futbolcuya büyük destek verdi

Şenol Güneş Vodafone Park’ta

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş-Göztepe maçını tribünden takip etti. 4 yıl boyunca siyah-beyazlı takımın başında olan, 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında Beşiktaş’ı şampiyonluğa ulaştıran tecrübeli teknik adam, Beşiktaş Park’ta ilk kez bir maça misafir olarak geldi. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarını da tribünden takip eden Güneş, bu haftanın ilk maçı olan Beşiktaş-Göztepe mücadelesini de boş geçmedi.