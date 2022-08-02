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Beşiktaş Jovane Cabral için gün sayıyor

Teknik direktör Valerien İsmael’in talebi doğrultusunda kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Jovane Cabral konusunda imza aşamasına geldi. Sporting Lizbon’un 5 milyon euro istediği Yeşil Burun Adalı oyuncunun yarı fiyatına kadroya katılması planlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Jovane Cabral için gün sayıyor
Jovane Cabral'ın güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro.

Sezon öncesi kamp dönemini tamamlayan ve Süper Lig’deki ilk hafta oynayacağı Kayserispor maçını bekleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Teknik direktör Valerien İsmael’in talebi doğrultusunda kanat alternatifi arayan siyah-beyazlılar, bir süredir ilgilendiği Jovane Cabral’a imza attırmak üzere.

Beşiktaş'a gelmek istiyor

Sporting Lizbon’da forma giyen Yeşil burun Adalı futbolcu da Beşiktaş’a gelmeye sıcak bakıyor. Portekiz basını, siyah beyazlıların, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun geleceğinin bu hafta netleşeceğini vurgulanırken, “Türkler, Sporting’in talep ettiği 5 milyon euro ödemeyi yapmıyor. Bu transfer yarı fiyatına bile tamamlanabilir” ifadelerine yer verildi.

Cabral geçen sezon kiralık oynadığı İtalyan ekibi Lazio’da 4 maçta 1 gol kaydetti. Sporting formasıyla da futbolcu, 17 maçta 3 gollük katkı yaptı.

  • Fassnacht kararsızlığı
  • Beşiktaş’ın transfer listesinde olan bir başka kanat oyuncusu Christian Fassnacht. İsviçre ekibi Young Boys Teknik Direktörü Raphael Wicky’nin kararsızlığı nedeniyle yeni sezon öncesi kafa karışıklığı yaşıyor. İsviçreli futbolcunun kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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