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Beşiktaş Jurasek'e kavuştu: İstanbul'a geldi

Beşiktaş Jurasek'e kavuştu: İstanbul'a geldi

18:2428/06/2025, суббота
Yeni Şafak
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David Jurasek
David Jurasek

Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı Çek sol bek David Jurasek, sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, Portekiz ekiplerinden Benfica forması giyen sol bek David Jurasek'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.


Çek futbolcu detaylı sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Jurasek'i az sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı.


Başarılı sol bek kendisini bekleyen basın mensuplarına kartal pozu verdi. Daha sonrasında özel araçla alandan ayrıldı.







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