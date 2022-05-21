İstanbul'da kazanan çıkmadı

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Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor ile son dakikalarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Konyaspor maçı kaç kaç bitti: Golleri kim attı?
Beşiktaş ile Konyaspor berabere kaldı

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağıladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş'ın golünü 90+1. dakikada Kenen Karaman kaydederken, Konyaspor'un golünü ise 42. dakikada Amar Rahmanovic attı. Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş ligi 59, Konyaspor ise 68 puanda kapattı.

Geride bıraktığımız sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, Avrupa için vize alamadı. Konyaspor ise Avrupa vizesi alan ekiplerden birisi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar

  • 24. dakikada Umut Meraş'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan N'Koudou'nun vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
  • 42. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Rahmanovic'in, Konyaspor yarı alanından sol çapraza attığı uzun topla buluşarak çizgiye inen Michalak'ın arka direğe ortasında, yine Rahmanovic topu ağlara gönderdi: 0-1.
  • Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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