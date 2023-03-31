|
Reklam
Reklam
Spor

Beşiktaş ligde Fenerbahçe'ye kaybetmiyor

Beşiktaş, Süper Lig’de Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 10 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar sadece 2019/2020 sezonunda Kadıköy'de oynanan maçta sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

Haber Merkezi
10:57 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadele 0-0 sona ermişti.

Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadele 0-0 sona ermişti.

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde 14 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu 49 puanla, 54 puanlı sarı-lacivertlilerin arkasında üçüncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, mücadeleden galibiyetle ayrılarak hem rakibiyle olan puan farkını 2’ye indirmek hem de galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.


Son 10 müsabakada 1 yenilgi

Beşiktaş’ın, Fenerbahçe karşısında en büyük motivasyonu ise ligde son 10 maçta alınan sonuçlar olacak. Kara Kartal, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Bu karşılaşmalarda 18 gol atan siyah-beyazlı takım, ağlarında da 15 gol gördü.


Bu süreçteki tek yenilgisini 2019-2020 sezonunda Kadıköy’de 3-1’lik skorla alan Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda rakibini deplasmanda 4-3 mağlup ederek 15 yıl sonra Kadıköy’de galibiyet sevinci yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, diğer galibiyetlerini 2019-2020’de evinde 2-0 ve 2017-2018 sezonunda yine sahasında 3-1’lik skorlarla almıştı. Ayrıca iki takım arasında Spor Toto Süper Lig’de oynanan son 4 maçta ise taraflar 1’er puana razı oldu.


Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçta alınan skorlar söyle:


2022-2023

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0

2021-2022

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2

2020-2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

2019-2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

2018-2019

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

2017-2018

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 1





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.