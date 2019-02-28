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Beşiktaş olağanüstü toplanıyor: Yeni hoca belirlenecek

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in milli takımla anlaşmasının ardından yönetim olağanüstü toplantı kararı aldı. Siyah beyazlıların bu toplantıda Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yollarını ayırmayı ve takımın gelecek sezon ki teknik direktörü ile ilgili fikir alışverişi yapacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İspanyol antrenör Guti sezon başında Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilmişti.

İspanyol antrenör Guti sezon başında Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilmişti.

Şenol Güneş, milli takımla 4 yıllık anlaşma sağladı. Beşiktaş yönetimi Mart ayında zorunlu olarak milli takımla maçlara çıkacak olan teknik direktörleri için olağanüstü toplantı kararı aldı.

Beşiktaş yönetiminin bu gelişmeler ışığında Şenol Güneş ile karşılıklı olarak el sıkışarak yollarını ayırmayı tartışacağı ve alınacak karara göre resmi açıklamaların yapılacağı belirtildi.

Siyah beyazlı camiada genel kanı sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Guti ile devam edilmesi.

Sezon sonunda ise yapılacak başkanlık seçimi sonrasında takımı emanet edilecek ismin belirlenmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için adı geçen isimler ise Sergen Yalçın, Mircea Lucescu ve Slaven Bilic.

Milli Takım marttaki maçlara Şenol Güneş yönetiminde çıkacak
Milli Takım marttaki maçlara Şenol Güneş yönetiminde çıkacak

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörlüğü koltuğuna, 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcının mart ayında oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında da ay-yıldızlı takımın başında çıkabileceği ve bunun için Beşiktaş'ın iznine gerek olmadığı ortaya çıktı.TFF'nin acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, Milli Takımlarda belli bir süre için görevlendirme yetkisine sahip olduğu belirtildi.Beşiktaş'ın iznine gerek yokBeşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, konuyla ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "TFF, mart ayındaki maçlarda Şenol Güneş’in Milli Takım'ın başında olmasını isterse, kurallara göre biz zaten buna izin vermeye mecburuz" dedi.Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndüYıldırım Demirören TFF'den istifa etti

Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndü
Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndü

Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş'in 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına A Milli Takım'ın başına getirildiği duyuruldu.Federasyon'un sitesinden yapılan açıklama şöyle;"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır."Daha önce 2000-2004 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı takıma dünya üçüncülüğü yaşatmıştı.Şenol Güneş&#39;in Milli Takım karnesi;🏟43 maç✅20 galibiyet⛔11 beraberlik❌12 mağlubiyet⚽Atılan gol: 61🥅Yenilen gol: 41🥉2002 Dünya Kupası ve 2003 Konfederasyon Kupası üçüncülüğü. pic.twitter.com/wSUZ1EXwYT&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Şubat 2019

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