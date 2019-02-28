Beşiktaş olağanüstü toplanıyor: Yeni hoca belirlenecek
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in milli takımla anlaşmasının ardından yönetim olağanüstü toplantı kararı aldı. Siyah beyazlıların bu toplantıda Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yollarını ayırmayı ve takımın gelecek sezon ki teknik direktörü ile ilgili fikir alışverişi yapacağı belirtildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Şenol Güneş, milli takımla 4 yıllık anlaşma sağladı. Beşiktaş yönetimi Mart ayında zorunlu olarak milli takımla maçlara çıkacak olan teknik direktörleri için olağanüstü toplantı kararı aldı.
Beşiktaş yönetiminin bu gelişmeler ışığında Şenol Güneş ile karşılıklı olarak el sıkışarak yollarını ayırmayı tartışacağı ve alınacak karara göre resmi açıklamaların yapılacağı belirtildi.
Siyah beyazlı camiada genel kanı sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Guti ile devam edilmesi.
Sezon sonunda ise yapılacak başkanlık seçimi sonrasında takımı emanet edilecek ismin belirlenmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için adı geçen isimler ise Sergen Yalçın, Mircea Lucescu ve Slaven Bilic.
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