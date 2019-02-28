Beşiktaş olağanüstü toplanıyor: Yeni hoca belirlenecek

Şenol Güneş, milli takımla 4 yıllık anlaşma sağladı. Beşiktaş yönetimi Mart ayında zorunlu olarak milli takımla maçlara çıkacak olan teknik direktörleri için olağanüstü toplantı kararı aldı.

Beşiktaş yönetiminin bu gelişmeler ışığında Şenol Güneş ile karşılıklı olarak el sıkışarak yollarını ayırmayı tartışacağı ve alınacak karara göre resmi açıklamaların yapılacağı belirtildi.

Siyah beyazlı camiada genel kanı sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Guti ile devam edilmesi.

Sezon sonunda ise yapılacak başkanlık seçimi sonrasında takımı emanet edilecek ismin belirlenmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için adı geçen isimler ise Sergen Yalçın, Mircea Lucescu ve Slaven Bilic.

Milli Takım marttaki maçlara Şenol Güneş yönetiminde çıkacak Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörlüğü koltuğuna, 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcının mart ayında oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında da ay-yıldızlı takımın başında çıkabileceği ve bunun için Beşiktaş'ın iznine gerek olmadığı ortaya çıktı.TFF'nin acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, Milli Takımlarda belli bir süre için görevlendirme yetkisine sahip olduğu belirtildi.Beşiktaş'ın iznine gerek yokBeşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, konuyla ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "TFF, mart ayındaki maçlarda Şenol Güneş’in Milli Takım'ın başında olmasını isterse, kurallara göre biz zaten buna izin vermeye mecburuz" dedi.Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndüYıldırım Demirören TFF'den istifa etti