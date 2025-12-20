Süper Lig'de Beşiktaş ile Çaykur Rizespor’u karşı karşıya getirecek mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ömer Faruk Turtay üstlenecek.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında bugün sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadeleye Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bilal Gölen yaparken, dördüncü hakem olarak Oğuzhan Aksu görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun atamasına göre, Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasında VAR odasında Ömer Faruk Turtay bulunacak. Yardımcı Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Mustafa Savranlar görev yapacak.