Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bilal Gölen yaparken, dördüncü hakem olarak Oğuzhan Aksu görev alacak.

VAR ve AVAR görevlileri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun atamasına göre, Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasında VAR odasında Ömer Faruk Turtay bulunacak. Yardımcı Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Mustafa Savranlar görev yapacak.