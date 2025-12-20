Yeni Şafak
Beşiktaş - Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu

Selman Ağrıkan
12:5420/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Antalya bölgesi hakemi Ömer Faruk Turtay
Antalya bölgesi hakemi Ömer Faruk Turtay

Süper Lig'de Beşiktaş ile Çaykur Rizespor’u karşı karşıya getirecek mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ömer Faruk Turtay üstlenecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında bugün sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadeleye Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.


Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bilal Gölen yaparken, dördüncü hakem olarak Oğuzhan Aksu görev alacak.


VAR ve AVAR görevlileri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun atamasına göre, Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasında VAR odasında Ömer Faruk Turtay bulunacak. Yardımcı Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Mustafa Savranlar görev yapacak.







#Süper Lig
#Beşiktaş
#Çaykur Rizespor
#Ömer Faruk Turtay
