Beşiktaş Sivas'ta güldü

Beşiktaş, deplasmanda galibiyete hasret şekilde çıktı Sivasspor karşısına. Bu mevsimde Sivasspor’un gece maçı yaptığına pek şahit olamazsınız. Bu soğukta gündüzler çuvala mı girmişti! Böyle çifte standart oldukça Türk futbolu kendi kendisini eğlendirmeye devam edecek. Siyah-beyazlılar, Rafa Silva’sız ilk kez bir lig maçına çıktı. Sivasspor karşısında ilk yarıdaki oyun geçtiğimiz haftalara göre vasatı aşma niyetindeydi. Özellikle uzun top atmaktan vazgeçen Beşiktaş, Solskjaer’le birlikte daha fazla rakip yarı alanda, rakip kale önünde bulunmaya çalıştı. O bölgede pas isabeti de fena değildi ancak her atak Sivasspor savunmasından ziyade İmmobile’ye çarpıp geri döndü. Bir zamanların altın ayakkabılı golcüsü artık tükenmişlik görüntüsü veriyor. Çok güçlü bir sözleşmesi var. Oyuncudan bugün vazgeçseniz 9 milyon Euro, yazın vazgeçseniz 6 milyon Euro ödemek zorundasınız. Yönetimler bu imzaları atarken günü kurtarmak yerine, kendilerinden sonra gelecek yönetimleri, yani kulübün kasasını düşünmek zorundalar.