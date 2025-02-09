Beşiktaş Sivas'ta güldü

Geçen haftayı bay geçen siyah-beyazlılar 23. haftada Sivasspor’a konuk oldu. -7 derecede oynanan maçı Emirhan ve Mario'nun (penaltı) golleriyle kazanan Kartal, 7 maç sonra deplasmanda galip gelerek, üzerindeki kara bulutları dağıttı.
Beşiktaş, deplasmanda galibiyete hasret şekilde çıktı Sivasspor karşısına. Bu mevsimde Sivasspor’un gece maçı yaptığına pek şahit olamazsınız. Bu soğukta gündüzler çuvala mı girmişti! Böyle çifte standart oldukça Türk futbolu kendi kendisini eğlendirmeye devam edecek. Siyah-beyazlılar, Rafa Silva’sız ilk kez bir lig maçına çıktı. Sivasspor karşısında ilk yarıdaki oyun geçtiğimiz haftalara göre vasatı aşma niyetindeydi. Özellikle uzun top atmaktan vazgeçen Beşiktaş, Solskjaer’le birlikte daha fazla rakip yarı alanda, rakip kale önünde bulunmaya çalıştı. O bölgede pas isabeti de fena değildi ancak her atak Sivasspor savunmasından ziyade İmmobile’ye çarpıp geri döndü. Bir zamanların altın ayakkabılı golcüsü artık tükenmişlik görüntüsü veriyor. Çok güçlü bir sözleşmesi var. Oyuncudan bugün vazgeçseniz 9 milyon Euro, yazın vazgeçseniz 6 milyon Euro ödemek zorundasınız. Yönetimler bu imzaları atarken günü kurtarmak yerine, kendilerinden sonra gelecek yönetimleri, yani kulübün kasasını düşünmek zorundalar.
OLUMLU BİR GÖRÜNTÜ VERDİ
İlk yarıda Sivasspor’a hatırı sayılır bir pozisyon vermemiş olmak da kıymetliydi elbette. Emirhan’ın savunmadaki çabasını, günün iyilerinden Masuaku’nun ortasında gole çevirmesi hak edilmiş bir ödüldü. Önceki Beşiktaş, öne geçip, hemen geri yaslanıp, golünü yerdi. Sivas’taki görüntü ise 1-0’lık oyunda rakibi kaleye yaklaştırmamak üzerineydi. Haftalar sonra Mert Günok’un maçın adamı olmadığı bir maçı izledik. Beşiktaş’ın genç hücumcusu Mustafa’nın kazandırdığı penaltı çok kıymetliydi. Ancak hem Semih hem Mustafa, buldukları forma şanslarını ve pozisyonları daha iyi değerlendirmeli. Sahada yapamadıkları her şeyi bir tecrübe olarak bünyeye ekleyip, gelişerek devam etmeliler. Özetle; Beşiktaş, çok iyi olmasa da olumlu bir görüntü ile maçı kazanmasını bildi ve buna çok ihtiyacı vardı.