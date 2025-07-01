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Beşiktaş Tammy Abraham'ı açıkladı

Beşiktaş Tammy Abraham'ı açıkladı

12:021/07/2025, Salı
IHA
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Tammy Abraham, resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geliyor.
Tammy Abraham, resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş, Tammy Abraham’ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Roma ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş, Tammy Abraham transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme haline olduğu golcü futbolcu ve kulübü Roma ile anlaşmaya vardı.


Kulüpten konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham’ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.


Tammy Abraham’ı taşıyan özel uçak, saat 18.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak.







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