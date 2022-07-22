Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü istiyor

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, savunma hattına takviye yapmak istiyor.
Sabah'ın yaptığı habere göre siyah-beyazlıların, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılma ihtimaline karşı Tayfur Bingöl için Alanyaspor'a oyuncu takası ve bonservis bedeli içeren yeni bir teklif yapma hazırlığı içinde olduğu belirtildi.
Bilindiği üzere Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a transferi gerçekleşmeyince oyuncu takımla birlikte Avusturya kampında yer almıştı.
- 29 yaşındaki futbolcu geçen sezon çıktığı 34 maçta, 4 gol atarken 10'da asist yapma başarısı göstermişti.