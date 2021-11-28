Spor Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili kararını açıkladı
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Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili kararını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile değerlendirme toplantısı yaptı. Siyah beyazlılar toplantı sonrasında Sergen Yalçın ile devam etme kararı aldıklarını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili kararını açıkladı
Sergen Yalçın - Beşiktaş Teknik Direktörü

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, GZT Giresunspor yenilgisi sonrasında planlanan kritik toplantı sonrasında basının karşısına çıktı ve teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Emre Kocadağ'ın açıklaması şöyle;

  • "Başkanımız ve hocamızla bir toplantı yaptık. Sergen Yalçın, kendine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Başkanımız ve yönetim de inancını belirtti. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kaybedilen GZT Giresunspor maçından sonra böyle konuşmuştu;
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