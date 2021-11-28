Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili kararını açıkladı Beşiktaş Kulübü, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile değerlendirme toplantısı yaptı. Siyah beyazlılar toplantı sonrasında Sergen Yalçın ile devam etme kararı aldıklarını duyurdu.

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