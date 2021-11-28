Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili kararını açıkladı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, GZT Giresunspor yenilgisi sonrasında planlanan kritik toplantı sonrasında basının karşısına çıktı ve teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam edeceklerini açıkladı.
Emre Kocadağ'ın açıklaması şöyle;
- "Başkanımız ve hocamızla bir toplantı yaptık. Sergen Yalçın, kendine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Başkanımız ve yönetim de inancını belirtti. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip."
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kaybedilen GZT Giresunspor maçından sonra böyle konuşmuştu;
Başkanımız Ahmet Nur Çebi'den Açıklamalar pic.twitter.com/w7M8kE3lAS
Başkanımız Ahmet Nur Çebi'den Açıklamalar pic.twitter.com/w7M8kE3lAS— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2021