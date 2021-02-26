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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan şampiyonluk tahmini

Beşiktaş'ın Denizlispor'u 3-0 mağlup ettiği Denizlispor maçı sonrasında konuşan teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, Süper Lig'de bundan sonraki haftalarla ilgili tahmini hakkında da konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor'u 3-0 yendikleri maçtan sonra konuştu. Yalçın, kazandıkları için mutlu olduğunu ifade ederken şampiyonluk yarışıyla ilgili de dikkat çekici bir öngörüde bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

-"Çok erken 3-0 oldu. Oyun rölantiye döndü. Oyuncular keyfi davranmaya başladı. Sonlarda da bayağı bir pozisyon vardı. Daha farklı olabilirdi"

-"Herkesin hedefi var. Nisan ayı lig için final ayı olabilir. Maçların kolay olma ihtimali yok. Her maç zor olacak" diyen Yalçın, "İlk yarıdaki 3 haftalık arayla, bu ara aynı değil. Bu kez dinlendirdik. Yeniden lige başladık. Yeniden konsantre olacağız"

-"Vida'nın çok önemli bir şeyi olduğunu düşünmüyorum ama doktorlarla henüz konuşmadım"

  • Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 22'de Larin, 38'de Aboubakar, 39'da ise Ljajic attı. Puanını 54 yapan Beşiktaş, bu skorla beraber yine aynı puandaki lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

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