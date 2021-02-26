Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan şampiyonluk tahmini

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor'u 3-0 yendikleri maçtan sonra konuştu. Yalçın, kazandıkları için mutlu olduğunu ifade ederken şampiyonluk yarışıyla ilgili de dikkat çekici bir öngörüde bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

-"Çok erken 3-0 oldu. Oyun rölantiye döndü. Oyuncular keyfi davranmaya başladı. Sonlarda da bayağı bir pozisyon vardı. Daha farklı olabilirdi"

-"Herkesin hedefi var. Nisan ayı lig için final ayı olabilir. Maçların kolay olma ihtimali yok. Her maç zor olacak" diyen Yalçın, "İlk yarıdaki 3 haftalık arayla, bu ara aynı değil. Bu kez dinlendirdik. Yeniden lige başladık. Yeniden konsantre olacağız"

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-"Vida'nın çok önemli bir şeyi olduğunu düşünmüyorum ama doktorlarla henüz konuşmadım"

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 22'de Larin, 38'de Aboubakar, 39'da ise Ljajic attı. Puanını 54 yapan Beşiktaş, bu skorla beraber yine aynı puandaki lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.