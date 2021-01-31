İstanbul'da kritik derbi: Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak

Süper Lig’in ilk devresini lider kapatan Beşiktaş ile son haftalarda aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Trabzonspor bugün karşı karşı karşıya gelecek.
- Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayımlayacak.
Töre yok
Siyah-beyazlılar, rakibini yenerek hem liderliği hem de 9 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek amacında. Beşiktaş’ta sol ayak bileğinde aldığı darbe sonucu yırtık oluşan Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor.
Boyd dönüyor
Süper Lig’de ikinci yarının başlamasıyla değişen kurallara göre, yabancı sınırı 16’ya çıkartılmış ve maç kadrosuna 14 futbolcunun yazılmasının önü açılmıştı. Değişen bu kural sayesinde ilk devre sözleşmesi dondurulan Tyler Boyd, yeniden A Takım kadrosuna alındı. Amerikalı futbolcunun büyük ihtimalle Trabzonspor maçının kadrosuna alınması bekleniyor.
Ligde son 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile üst sıralara yükselen Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş’ı yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Son 7 deplasmanda, 4 galibiyet 3 beraberlik alan ve hiç kaybetmeyen bordo-mavililer, bu sezonki dış saha mağlubiyetini 99 gün önce Fenerbahçe karşısında yaşamıştı.
Abdülkadir sakat, Kamil Ahmet cezalı
Trabzonspor’da zorlu maç öncesi sakat olan Abdülkadir Ömür ve kart cezalısı Kamil Ahmet Çörekçi kadroda yer almayacak.
Muhtemel 11'ler
- Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton (Montero), Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar.
- Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Berat, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.