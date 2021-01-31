Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İstanbul'da kritik derbi: Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak Ligde ilk yarıyı lider kapatan Beşiktaş, Trabzonspor’u yenerek hem koltuğunu korumak hem de yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Ligde son 5 maçında kaybetmeyen ve deplasmanda da 99 gündür yenilmeyen Trabzonspor ise rakibini yenip üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi planlıyor. Peki Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve 11'ler nasıl olacak? Derbiyle ilgili tüm bu detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi 31 Ocak 2021, 09:41 Son Güncelleme: 31 Ocak 2021, 10:06 Yeni Şafak