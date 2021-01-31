Spor İstanbulda kritik derbi Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak
SÜPER LİG

Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbul'da kritik derbi: Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak

Ligde ilk yarıyı lider kapatan Beşiktaş, Trabzonspor’u yenerek hem koltuğunu korumak hem de yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Ligde son 5 maçında kaybetmeyen ve deplasmanda da 99 gündür yenilmeyen Trabzonspor ise rakibini yenip üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi planlıyor. Peki Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve 11'ler nasıl olacak? Derbiyle ilgili tüm bu detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi 3-1 Beşiktaş kazanmıştı.
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi 3-1 Beşiktaş kazanmıştı.

Süper Lig’in ilk devresini lider kapatan Beşiktaş ile son haftalarda aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Trabzonspor bugün karşı karşı karşıya gelecek.

  • Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
  • Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayımlayacak.


Töre yok

Siyah-beyazlılar, rakibini yenerek hem liderliği hem de 9 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek amacında. Beşiktaş’ta sol ayak bileğinde aldığı darbe sonucu yırtık oluşan Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor.

Boyd dönüyor

Süper Lig’de ikinci yarının başlamasıyla değişen kurallara göre, yabancı sınırı 16’ya çıkartılmış ve maç kadrosuna 14 futbolcunun yazılmasının önü açılmıştı. Değişen bu kural sayesinde ilk devre sözleşmesi dondurulan Tyler Boyd, yeniden A Takım kadrosuna alındı. Amerikalı futbolcunun büyük ihtimalle Trabzonspor maçının kadrosuna alınması bekleniyor.

Ligde son 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile üst sıralara yükselen Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş’ı yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Son 7 deplasmanda, 4 galibiyet 3 beraberlik alan ve hiç kaybetmeyen bordo-mavililer, bu sezonki dış saha mağlubiyetini 99 gün önce Fenerbahçe karşısında yaşamıştı.

Abdülkadir sakat, Kamil Ahmet cezalı

Trabzonspor’da zorlu maç öncesi sakat olan Abdülkadir Ömür ve kart cezalısı Kamil Ahmet Çörekçi kadroda yer almayacak.

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Muhtemel 11'ler

  • Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton (Montero), Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar.
  • Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Berat, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.

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