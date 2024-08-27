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Spor

Beşiktaş yeni transferini açıkladı

Siyah-beyazlı kulüp, Augsburg forması giyen Nijerya asıllı Alman stoper Felix Uduokhai'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.

10:13 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 10:41 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Felix Uduokhai, Beşiktaş formasını giydi.
Felix Uduokhai, Beşiktaş formasını giydi.

Transfer sezonun en dikkat çeken takımlarından olan Beşiktaş, bir ismi daha kadrosuna kattı.


Siyah-beyazlılar Augsburg forması giyen sol ayaklı savunma oyuncusu Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai’nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır" denildi.


Felix Uduokhai, geçtiğimiz sezon Augsburg formasıyla Bundesliga’da 33 maçta görev yaptı ve 2 gol kaydetti.







#Beşiktaş
#Felix Uduokhai
#Augsburg
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