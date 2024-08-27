Beşiktaş yeni transferini açıkladı

Transfer sezonun en dikkat çeken takımlarından olan Beşiktaş, bir ismi daha kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlılar Augsburg forması giyen sol ayaklı savunma oyuncusu Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai’nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır" denildi.
Felix Uduokhai, geçtiğimiz sezon Augsburg formasıyla Bundesliga’da 33 maçta görev yaptı ve 2 gol kaydetti.