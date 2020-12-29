SÜPER LİG

Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber

Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın Sivasspor maçı sonrasında sağ kalça ön adalesinde gerilme ile ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Ghezzal, yaptığı asistlerle takımına önemli katkı sağladı.

Ghezzal, yaptığı asistlerle takımına önemli katkı sağladı.

Fotoğraf: Ali DANAŞ / DHA

Beşiktaş’a, Fransız futbolcusu Rachid Ghezzal’dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, dün oynanan Sivasspor maçı sonrasında başarılı futbolcunun sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

Kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ardından sağ kalça ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Sergen Yalçın'ın transferdeki ilk hedefi ortaya çıktı
Sergen Yalçın'ın transferdeki ilk hedefi ortaya çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçı sonrası 1-2 oyuncu transfer etmek istediklerini söylemişti. Bu açıklamanın ardından siyah-beyazlıların transferdeki ilk hedefi de ortaya çıktı. Savunmaya takviye yapmayı planyan Beşiktaş'ın Fransız stoper Joris Gnagnon için harekete geçtiği bildirildi. TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Sevilla forması giyen 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladı.İspanyol ekibinin 2018 yazında Rennes'den 13.5 milyon euro bedele kadrosuna kattığı Gnagnon, Sevilla'da toplam 17 maça çıktı. Sergen Yalçın 2020'nin en iyi teknik direktörü oldu


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