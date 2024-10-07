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Beşiktaş'a kötü haber! Ümit Milli Takım'da sakatlandı

Beşiktaş'a kötü haber! Ümit Milli Takım'da sakatlandı

15:067/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Mustafa Hekimoğlu (91)
Mustafa Hekimoğlu (91)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Başar Önal'ın hastalığı, Beşiktaş forması giyen Mustafa Hekimoğlu'nun ise sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldığını açıkladı.


TFF'nin açıklaması şöyle:


Ümit Milli Takımımızın 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Letonya ve Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Başar Önal hastalığı, Mustafa Hekimoğlu sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.


U20 Millî Takımımızın Portekiz ve Polonya maçları aday kadrosundan Trabzonspor A.Ş. forması giyen Engin Poyraz Efe Yıldırım ve RAMS Başakşehir FK forması giyen Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takımımızın Letonya ve Norveç maçları aday kadrosuna dâhil edildi.

#Beşiktaş
#Ümit Milli Takım
#Mustafa Hekimoğlu

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