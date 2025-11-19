Yeni Şafak
Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Levent Erdoğan son yolculuğa uğurlandı

Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Levent Erdoğan son yolculuğa uğurlandı

16:56 19/11/2025, Çarşamba
Beşiktaşlı eski futbolcular, siyah-beyazlı camianın önemli isimlerinin yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı.
Dün hayatını kaybeden eski Beşiktaş asbaşkanlarından Levent Erdoğan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve eski futbolcularda katıldı.

Beşiktaş Kulübünün dün hayatını kaybeden eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Levent Erdoğan için Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.


Cenaze namazına, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaşlı eski futbolcular, siyah-beyazlı camianın önemli isimlerinin yanı sıra Levent Erdoğan'ın ailesi ve sevenleri katıldı.


Levent Erdoğan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.






