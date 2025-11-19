Yeni Şafak
Beşiktaş'ta Samsunspor maçı öncesi hazırlık

16:0019/11/2025, Çarşamba
İdman Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşti.
Süper Lig'in kritik 13. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Siyah-Beyazlılar, milli aranın ardından hız kesmeden taktik ve kondisyon odaklı bir antrenman gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Samsunspor ile yapacağı mücadele için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. İstanbul'daki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, takımın efsane ismi ve deneyimli teknik direktör Sergen Yalçın'ın liderliğinde gerçekleşti. 23 Kasım Pazar günü oynanacak bu karşılaşma, ligin zirve mücadelesi açısından kritik bir öneme sahip. Teknik heyet, milli maç arasının ardından oyuncuların fiziksel ve zihinsel olarak hızla maça odaklanmasını sağlamayı amaçlıyor.


Antrenmanın detayları ve taktiksel odaklanma


Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Siyah-Beyazlı futbolcular antrenmana ısınma koşuları ve esneklik çalışmalarıyla başladı. Çalışmanın ana bölümü, futbolcuların üst düzey kondisyon seviyelerini korumaya yönelik idmanlar ve taktiksel saha uygulamalarına ayrıldı. Teknik direktör Yalçın’ın özel ilgi gösterdiği pas çalışması seansları, takım içi koordinasyonu ve top dolaşım hızını artırmayı hedefledi. Bu seansları takiben, dar alanda yapılan çift kale maç ile futbolcuların baskı altında doğru karar verme yetenekleri test edildi. Beşiktaş’ın bu zorlu maça taktiksel olarak eksiksiz çıkması için detaylı çalışmalar devam ediyor.

