Beşiktaş'ın Gökhan Töre transferinde son durum ne?
Gökhan Töre için açıklama geldi: Bedava göndermeyiz
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin bedelsiz transferinin söz konusu olmadığını belirtirken, "Beşiktaş’tan 1 milyon euro bonservis bedeli istedik. Beşiktaş yönetimi bonservis bedeli ödemek istemiyor. Gökhan’ın bizden alacağı var ama istediğimiz bonservis bedelini karşılayacak bir miktar değil" dedi.
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Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Gökhan Töre'nin transferine ilişkin Yeni Malatyaspor'dan açıklama geldi. Sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, Gökhan’ın siyah beyazlılar ile görüştüğünü aktarırken, Beşiktaş’ın yapacağı son teklifi beklediklerini söyledi.
NTV'ye konuşan Gevrek'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle;
"Beşiktaş bonservis ödemek istemiyor"
"Beşiktaş’tan Gökhan Töre için 1 milyon euro bonservis bedeli istedik. Beşiktaş yönetimi bonservis bedeli ödemek istemiyor. Gökhan’ın takımda ayrılma talebini bize iletince Beşiktaş ile görüşmesine izin verdik. Artık gelecek haberi, bize sunacakları teklifi bekliyoruz. Gökhan’ın bizden alacağı var ama istediğimiz bonservis bedelini karşılayacak bir miktar değil."
"Bedelsiz gitmesine izin veremeyiz"
"Alacaklarını bırakarak gitmesi mümkün gözükmüyor. Biz Gökhan’ın takımda kalmasını isteriz. Fakat antrenmanlara çıkmadı. Gitme isteğini ortaya koydu. Eğer Gökhan’a bedelsiz gidişine izin verirsek takım için iyi bir örnek olmaz."
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