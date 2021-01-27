Spor Beşiktaşın istediği Hulk kıymete bindi
SÜPER LİG TRANSFER

Beşiktaş'ın istediği Hulk kıymete bindi

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Hulk, birçok ekibin gözdesi durumunda. Yıldız oyuncuyu, ülkesi Brezilya'dan 2 kulüp isterken, Avrupa'dan da 3 takım talip oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hulk'un sözleşmesi elinde bulunuyor.
Hulk'un sözleşmesi elinde bulunuyor.

Beşiktaş'ta hem yönetimin hem de teknik heyetin kadroda görmek istediği Hulk konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi sona ermeden bu transferi bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki golcüye teklifini yapsa da, bu konuda yalnız görünmüyor.

Brezilya'dan 2 kulüp istiyor

Beşiktaş'ın sözleşme teklifi yapıp beklemeye geçtiği Hulk'a ülkesi Brezilya'dan 2 kulübün talip olduğu öğrenildi. Brezilya basınının manşetlerine çıkan haberlere göre; ülkenin ekonomik gücü en yüksek kulüplerden Flamengo'nun Hulk'a resmi teklif yaptığı kaydedildi. Beşiktaş ile birlikte tecrübeli golcüye resmi teklif yapan ikinci kulüp olan Flamengo'nun transferi bitirmek için yoğun uğraş verdiği kaydedilirken, bir diğer Brezilya kulübünün ise Atletico Mineiro olduğu ifade edildi.

  • Avrupa'dan 3 talip var
  • Hulk'a Avrupa'dan da 3 ekibin talip oldu. Bu kulüpler arasında Fransa'dan St. Etienne, Rusya'dan eski kulübü Zenit ile yine Portekiz'den eski kulübü Porto olduğu biliniyor. Beşiktaş, Brezilyalı golcüyü kadrosuna katamazsa Kasımpaşa'dan ayrılması gündemde olan Koita'ya yönelecek.

Hulk'tan Beşiktaşlıları heyecanlandıran beğeni
SPOR
Hulk'tan Beşiktaşlıları heyecanlandıran beğeni

Bilal Ceylan Beşiktaş'ı açıkladı: Kararı bekliyorum
SPOR
Bilal Ceylan Beşiktaş'ı açıkladı: Kararı bekliyorum


Abone Ol Google News
Çeyrek altın bin 100 TLyi bulabilir

Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir

Altını olanlar dikkat, uzmanından çok konuşulacak tahmin.
TEMde fırtına tabelayı devirdi

TEM'de fırtına tabelayı devirdi

​Hasdal'da yön tabelası yola devrildi kaza meydana geldi.
Hollanda yangın yeri: Korona tedbirlerine karşı isyan ateşi büyüyor

Konutta<br>kazandıran üç ilçe

Konutta
kazandıran üç ilçe

Alıcısına 13 yılda parasını kazandırıyor.

Büyükşehir çalışmalarına devam ediyor

Büyükşehir çalışmalarına devam ediyor

​Erzurum, Türkiye'nin en fazla meraya sahip ikinci ilidir.
İsrail'e kafa tuttu

İsrail'e kafa tuttu

Yurt dışına satış yapmaya başladı.
Kar İstanbul'un<br>kapısına dayandı

Kar İstanbul'un
kapısına dayandı

Kar kalınlığı kısa sürede 5 santimetreyi buldu.

Umutluyuz<br>kızımız bulunacak

Umutluyuz
kızımız bulunacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir saat görüştü.
Kaza sonrası<br>şoka girdi

Kaza sonrası
şoka girdi

​Araçta sıkışan eşini itfaiye ekipleri kurtardı.
Gözaltına alındı

Gözaltına alındı

​Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.