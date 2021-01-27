Beşiktaş'ın istediği Hulk kıymete bindi

Beşiktaş'ta hem yönetimin hem de teknik heyetin kadroda görmek istediği Hulk konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi sona ermeden bu transferi bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki golcüye teklifini yapsa da, bu konuda yalnız görünmüyor.

Brezilya'dan 2 kulüp istiyor

Beşiktaş'ın sözleşme teklifi yapıp beklemeye geçtiği Hulk'a ülkesi Brezilya'dan 2 kulübün talip olduğu öğrenildi. Brezilya basınının manşetlerine çıkan haberlere göre; ülkenin ekonomik gücü en yüksek kulüplerden Flamengo'nun Hulk'a resmi teklif yaptığı kaydedildi. Beşiktaş ile birlikte tecrübeli golcüye resmi teklif yapan ikinci kulüp olan Flamengo'nun transferi bitirmek için yoğun uğraş verdiği kaydedilirken, bir diğer Brezilya kulübünün ise Atletico Mineiro olduğu ifade edildi.

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Avrupa'dan 3 talip var

Hulk'a Avrupa'dan da 3 ekibin talip oldu. Bu kulüpler arasında Fransa'dan St. Etienne, Rusya'dan eski kulübü Zenit ile yine Portekiz'den eski kulübü Porto olduğu biliniyor. Beşiktaş, Brezilyalı golcüyü kadrosuna katamazsa Kasımpaşa'dan ayrılması gündemde olan Koita'ya yönelecek.

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