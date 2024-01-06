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Spor

Beşiktaş'a sürpriz hoca: Kulübün efsanesi teknik direktör olarak geri dönebilir

Teknik direktör konusu yılan hikayesine dönen Beşiktaş'ta Brezilyalı çalıştırıcı Antonio Carlos Zago'nun da adaylar arasında yer aldığı öğrenildi.

16:03 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:04 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Zago, Lucescu döneminde alınan şampiyonluğa büyük katkı sağlamıştı.
Zago, Lucescu döneminde alınan şampiyonluğa büyük katkı sağlamıştı.

Giovanni Van Bronckhorst ile anlaşamayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlı yönetimin, Brezilyalı çalıştırıcı Antonio Carlos Zago'yla görüştüğü bildirildi.


Spor muhabiri Övünç Özdem, Zago'yla bir süre önce görüşüldüğünü fakat ilerleme sağlanmadığını ve Van Bronckhorst olmadığı için 54 yaşındaki teknik adamla yeniden temasa geçileceğini aktardı.


Antonio Carlos Zago iki ay önce Bolivya Milli Takım'ı teknik direktörlüğüne getirildi. Zago, Bolivya'nın dışında Coritiba, Bolivar, Kashima Antlers, Braganito, Red Bull, Juventude, Fortaleza ve Internacional takımlarını çalıştırdı.


2002-2004 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Zago, siyah-beyazlı kulüpte şampiyonluk yaşamıştı.


Bolivya Milli Takım Teknik Direktörü Zago




#Beşiktaş
#Antonio Carlos Zago
#Süper Lig
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