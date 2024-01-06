Giovanni Van Bronckhorst ile anlaşamayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlı yönetimin, Brezilyalı çalıştırıcı Antonio Carlos Zago'yla görüştüğü bildirildi.
Spor muhabiri Övünç Özdem, Zago'yla bir süre önce görüşüldüğünü fakat ilerleme sağlanmadığını ve Van Bronckhorst olmadığı için 54 yaşındaki teknik adamla yeniden temasa geçileceğini aktardı.
Antonio Carlos Zago iki ay önce Bolivya Milli Takım'ı teknik direktörlüğüne getirildi. Zago, Bolivya'nın dışında Coritiba, Bolivar, Kashima Antlers, Braganito, Red Bull, Juventude, Fortaleza ve Internacional takımlarını çalıştırdı.
2002-2004 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Zago, siyah-beyazlı kulüpte şampiyonluk yaşamıştı.