Beşiktaş'ın evinde Kasımpaşa'ya yenildiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlıların sahasında oynadığı son üç karşılaşmadan da 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmasına dikkati çekti ve "Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Böyle büyük bir camianın taraftarını üzmeye hakkı yok" diye konuştu.