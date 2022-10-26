Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü sosyal medyadan açıkladı

Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sona eriyor.
Siyah beyazlıların eski futbolcusu ve menajeri Sinan Engin, sosyal medya hesabından Şenol Güneş ile çekilen pozunu paylaştı ve 'Hayırlı olsun' ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ta kısa süre içerisinde Valerien Ismael ile yolların ayrılması sonrasında ise yeni teknik direktörün açıklanması bekleniyor.
- Beşiktaş'ta bugün 17.00'da gerçekleştirilen antrenmanda takımın başında Serdar Topraktepe yer aldı.
Sinan Engin'den paylaşım: "Hayırlı olsun" pic.twitter.com/mLiuZdBct4
Sinan Engin'den paylaşım: "Hayırlı olsun" pic.twitter.com/mLiuZdBct4— SPOR (@yenisafakspor) October 26, 2022
☀Beşiktaş, 'Güneş'i bekliyor... pic.twitter.com/DApnVFRFPk
☀Beşiktaş, 'Güneş'i bekliyor... pic.twitter.com/DApnVFRFPk— SPOR (@yenisafakspor) October 26, 2022