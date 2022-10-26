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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü sosyal medyadan açıkladı

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yerine kimin geleceği konusunda belirsizlik sürüyor. Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimleri üzerinde durulan camiada sürpriz bir paylaşım geldi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve menajeri Sinan Engin, siyah beyazlıların Şenol Güneş ile anlaştığını iddia etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın yeni teknik direktörünü sosyal medyadan açıkladı
Şenol Güneş, Beşiktaş'ta 2 Süper Lig şampiyonluğu başarısı elde etmişti.

Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sona eriyor.

Siyah beyazlıların eski futbolcusu ve menajeri Sinan Engin, sosyal medya hesabından Şenol Güneş ile çekilen pozunu paylaştı ve 'Hayırlı olsun' ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ta kısa süre içerisinde Valerien Ismael ile yolların ayrılması sonrasında ise yeni teknik direktörün açıklanması bekleniyor.

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