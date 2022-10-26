Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü sosyal medyadan açıkladı Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yerine kimin geleceği konusunda belirsizlik sürüyor. Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimleri üzerinde durulan camiada sürpriz bir paylaşım geldi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve menajeri Sinan Engin, siyah beyazlıların Şenol Güneş ile anlaştığını iddia etti.

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