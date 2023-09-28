|
Spor

Beşiktaşlı taraftarlardan Aboubakar'a tepki

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın Adana Demirspor yenilgisi sonrası ortaya çıkan görüntüsü siyah-beyazlı taraftarları isyan ettirdi.

10:11 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nani'nin söylediği şey Aboubakar'a kahkaha attırdı.

Nani'nin söylediği şey Aboubakar'a kahkaha attırdı.

Beşiktaş, Süper Lig 3. hafta erteleme mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldu.


Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Vincent Aboubakar'ın neşeli halleri dikkati çekti. Saha içinde Adana Demirspor'dan Nani ile konuşan Kamerunlu futbolcunun kahkahalar attığı görüldü.


Aboubakar, ağır yenilginin ardından verdiği bu görüntüyle siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.





Şenol Güneş'ten Salih Uçan'a tepki

Maç sonunda Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında da dikkati çeken anlar yaşandı. Deneyimli çalıştırıcı, rakip takım personeliyle tokalaşan Salih Uçan'ı soyunma odası tüneline doğru ittirdi. Bunun üzerine Salih de arkasını dönüp 71 yaşındaki teknik adama durumu anlatmaya çalıştı. Şenol Güneş de el hareketleriyle 29 yaşındaki futbolcuya hızlıca soyunma odasına gitmesini anlatmaya çalıştı.






#Beşiktaş
#Vincent Aboubakar
#Salih Uçan
#Şenol Güneş
#Adana Demirspor
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
OPPO A79 5G’nin performansı ve şıklığı göz dolduracak