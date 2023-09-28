Beşiktaşlı taraftarlardan Aboubakar'a tepki

Nani'nin söylediği şey Aboubakar'a kahkaha attırdı.
Beşiktaş, Süper Lig 3. hafta erteleme mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldu.
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Vincent Aboubakar'ın neşeli halleri dikkati çekti. Saha içinde Adana Demirspor'dan Nani ile konuşan Kamerunlu futbolcunun kahkahalar attığı görüldü.
Aboubakar, ağır yenilginin ardından verdiği bu görüntüyle siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.
Maç sonunda Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında da dikkati çeken anlar yaşandı. Deneyimli çalıştırıcı, rakip takım personeliyle tokalaşan Salih Uçan'ı soyunma odası tüneline doğru ittirdi. Bunun üzerine Salih de arkasını dönüp 71 yaşındaki teknik adama durumu anlatmaya çalıştı. Şenol Güneş de el hareketleriyle 29 yaşındaki futbolcuya hızlıca soyunma odasına gitmesini anlatmaya çalıştı.