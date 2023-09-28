Beşiktaşlı taraftarlardan Aboubakar'a tepki

Maç sonunda Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında da dikkati çeken anlar yaşandı. Deneyimli çalıştırıcı, rakip takım personeliyle tokalaşan Salih Uçan'ı soyunma odası tüneline doğru ittirdi. Bunun üzerine Salih de arkasını dönüp 71 yaşındaki teknik adama durumu anlatmaya çalıştı. Şenol Güneş de el hareketleriyle 29 yaşındaki futbolcuya hızlıca soyunma odasına gitmesini anlatmaya çalıştı.