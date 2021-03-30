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Beşiktaş'ta Alex Pritchard iddiası

Gelecek sezon için kadro planlaması için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ın, Huddersfield’ta forma giyen orta saha oyuncusu Alex Pritchard’u radarına aldığı öne sürüldü.

Haber Merkezi İHA
Beşiktaşta Alex Pritchard iddiası
Asıl bölgesi 10 numara olan Pritchard, orta sahanın her iki kanadında da oynayabiliyor.

Mensah’tan istenilen verimi alamayan ve Adem Ljajic’in de durumunun belirsizliğini koruması üzerine Beşiktaş, orta sahaya takviyeyi transferin en başına yazdı.

Siyah-beyazlılarda bu bölge için İngiltere Championship ekibi Huddersfield Town’da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Alex Pritchard isminin ön plana çıktığı iddia edildi.

Haziran ayında İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek ve bonservisi elinde olacak oyuncu için Beşiktaş’ın ön sözleşme imzalamak için nabız yokladığı belirtilirken, Bristol City ve QPR’ın da 27 yaşındaki futbolcuya ilgisi olduğu kaydedildi.

  • Alex Pritchard, 2018 ocak ayında 12.35 milyon euro bonservis bedeliyle Norwich'ten Huddersfield Town'a transfer oldu. Huddersfield formasıyla toplam 83 maça çıkan Pritchard, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

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