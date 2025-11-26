Beşiktaş'ta Atilla Karaoğlan isyanı: Maçın kaderine direkt etki etti

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile oynanan maçın 36. dakikasındaki verilmeyen penaltı pozisyonuna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan VAR kayıtları sonrası çok sert bir açıklama yayımladı.





Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, hakem Atilla Karaoğlan’ın pozisyonu izlerken yaşadığı tereddüt ve sonrasında verdiği kararın Türk hakemliği açısından üzücü olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:





“Lehimize verilmeyen penaltıya ilişkin VAR kayıtları açıklandı ve Karaoğlan’ın penaltımızı vermemek için sergilediği üstün performansı tüm Türkiye izledi. Kavram kargaşası yaşayan ve hatasını fark ettikten sonra düzeltmeye çalışan hakemin, pozisyonu net şekilde görmesine rağmen mazeret üretme paniğine düştüğünü üzülerek izledik.”





Açıklamada, oyuncunun kol hareketinin kurallara göre penaltı olduğu belirtilerek, “Bu durumda topun bilerek oynanması ya da dizden sekmesi dikkate alınmaz” vurgusu yapıldı.





Beşiktaş, VAR monitöründe pozisyonu defalarca izlemesine karşın penaltıyı vermeyen hakemin maçın kaderine doğrudan etki ettiğini belirtti. Ayrıca MHK’nin Karaoğlan’ı maça atamasının skandala zemin hazırladığı savunuldu.





Siyah-beyazlı kulüp, açıklamanın sonunda Karaoğlan’ı “yetersiz ve kötü niyetli” olarak niteleyerek, “Sezonun geri kalanında dikkatle takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.



































