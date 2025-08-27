Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta ayrılık: 1 milyon 750 bin euro fesih bedeli ödenecek

Beşiktaş'ta ayrılık: 1 milyon 750 bin euro fesih bedeli ödenecek

18:4227/08/2025, Wednesday
G: 27/08/2025, Wednesday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş ayrılığı duyurdu.
Beşiktaş ayrılığı duyurdu.

Siyah-beyazlıların yeni sezon kadro planlamasında yer almayan orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesi feshedildi.

Beşiktaş JK, İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1.750.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir."

Ağustos 2023'te kadroya katılan 32 yaşındaki futbolcu, 2 sezonda 50 resmi maçta forma giyerek 5 gol katkısı verdi.





#Beşiktaş
#Sözleşme feshi
#Alex Oxlade-Chamberlain
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Benfica-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Maç şifresiz kanalda mı? İşte yayın bilgileri