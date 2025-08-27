Beşiktaş'ta ayrılık: 1 milyon 750 bin euro fesih bedeli ödenecek

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1.750.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir."