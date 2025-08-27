Beşiktaş'ta ayrılık: 1 milyon 750 bin euro fesih bedeli ödenecek

Siyah-beyazlıların yeni sezon kadro planlamasında yer almayan orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesi feshedildi.
Beşiktaş JK, İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
"Profesyonel futbolcumuz Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1.750.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir."
Ağustos 2023'te kadroya katılan 32 yaşındaki futbolcu, 2 sezonda 50 resmi maçta forma giyerek 5 gol katkısı verdi.