Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi devam ediyor

16:0615/10/2025, Çarşamba
AA
Milli takımdan dönen Mert Günok da çalışmalarda yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.


Kondisyon ve taktik çalışan futbolcuların ısınma koşularıyla başladığı antrenmana pas ve taktik çalışmayla devam ettiği, idmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.


Beşiktaş, yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.





