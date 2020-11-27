Beşiktaş'ta Gökhan Töre derbide yok

Beşiktaş, Gökhan Töre'nin adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Yıldız futbolcu hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı eski oyuncusu Gökhan Töre, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuzun yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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