Beşiktaş'ta Gökhan Töre derbide yok

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı eski oyuncusu Gökhan Töre, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuzun yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."