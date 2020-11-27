SÜPER LİG

Beşiktaş'ta Gökhan Töre derbide yok

Beşiktaş'ta Gökhan Töre derbide yok

Beşiktaş, Gökhan Töre'nin adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Yıldız futbolcu hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gökhan Töre

Gökhan Töre

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı eski oyuncusu Gökhan Töre, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

  • "Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuzun yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde Gökhan Gönül sevinci yaşanıyor
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde Gökhan Gönül sevinci yaşanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktik idmanın ardından yapılan aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.Gökhan Gönül takımla birlikte çalıştıGökhan Gönül takımla birlikte çalışmalara başlarken; Tolga Ciğerci, Harun Tekin, Mbwana Samatta ve Nazım Sangare’nin tedavilerine devam edildi. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile tamamlayacak.Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman?Mert Nobre'den derbi tahmini: 'Berabere bitmez' dedi, avantajlı takımı açıkladıErol Bulut derbide forma giyemeyecek futbolcuyu açıkladı

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