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Beşiktaş'ta gözler Gaziantep FK maçına çevrildi

Beşiktaş'ta gözler Gaziantep FK maçına çevrildi

20:224/10/2024, Cuma
AA
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Beşiktaş'ta gözler Gaziantep FK maçına çevrildi
Beşiktaş'ta gözler Gaziantep FK maçına çevrildi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.


Eintracht Frankfurt maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladığı aktarıldı. Diğer oyuncuların aktivasyon ve ısınma koşularıyla başladıkları antrenmana 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam ettiği kaydedildi. İdmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.


Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

#Beşiktaş
#Gaziantep FK
#Süper Lİg

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