Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı belli oldu

Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı belli oldu

20:009/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Serdal Adalı
Serdal Adalı

Beşiktaş eski asbaşkanı Serdal Adalı, 29 Aralık'ta yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi adaylığını açıkladı.

Beşiktaş eski ikinci başkanı Serdal Adalı, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul da başkan adayı olduğunu açıkladı.


"Camiamızın şahit olduğu bu ve buna benzer süreçleri bir daha yaşamamak, Beşiktaşımıza böyle günleri bir daha yaşatmamak için 29 Aralık 2024 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Beşiktaş Başkanlık makamına adayım" diyen Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:


"Büyük Beşiktaş camiası... Beşiktaşımızın son günlerde kamuoyu önünde maruz bırakıldığı durum ile karşılıklı olarak yapılan tüm suçlamalar; 121 yıllık tarihimizde eşi benzeri görülmemiş olayların yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Türk sporunun öncüsü, gözbebeği, en büyüğü olan Beşiktaş camiasına bugünleri yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur.


Üstelik Beşiktaşımıza bugünleri yaşatanlar; "Biz beceremedik, özür dileriz" demek yerine bu yüce makama aday olmakta, son 1 senenin ödülünü bekler gibi Beşiktaşımızda göreve talip olmaktadırlar.

Sorumlular, önce yapılanların hesabını vermelidir. Unutmayınız ki problemi, o problemi yaratanlarla çözemezsiniz!


Camiamızın şahit olduğu bu ve buna benzer süreçleri bir daha yaşamamak, Beşiktaşımıza böyle günleri bir daha yaşatmamak için 29 Aralık 2024 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Beşiktaş Başkanlık makamına adayım.

Beşiktaşımızın geleceğine ilişkin yol haritamızla ilgili bilgilendirmeyi 13 Aralık Cuma günü yapacağım basın toplantısıyla paylaşacağım. Aslolan Beşiktaş'tır"






#Serdar Adalı
#Beşiktaş
#Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
M harfi ile başlayan eşyalar