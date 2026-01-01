Beşiktaş'ta ikinci devre hazırlıkları başladı

Antrenmandan kare.
2025/26 sezonu devre arası çalışmalarına Beşiktaş, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Beşiktaş, 2025/26 sezonu devre arası çalışmalarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapmanın ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
#Futbol