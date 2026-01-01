Yeni Şafak
Beşiktaş'ta ikinci devre hazırlıkları başladı

20:001/01/2026, Perşembe
DHA
2025/26 sezonu devre arası çalışmalarına Beşiktaş, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, 2025/26 sezonu devre arası çalışmalarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.


Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.


Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapmanın ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.






#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
#Futbol
