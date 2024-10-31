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Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi

15:0331/10/2024, Perşembe
IHA
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Semih Kılıçsoy da idmanda yer aldı.
Semih Kılıçsoy da idmanda yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa’yla oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.


Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.


Beşiktaş, Kasımpaşa’yla oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.







#Beşiktaş
#Kasımpaşa
#Süper Lig

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